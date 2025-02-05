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05.02.2025 (09:30)

Ивановские десантники-артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Часов Яра

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов с боеприпасами и укрепленных позиций ВСУ, помогая штурмовым подразделениям продвигаться вперед.

Расчет беспилотного летательного разведывательного комплекса «Zala» Ивановского соединения ВДВ обнаружил перемещение личного состава ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией российских десантников для их уничтожения.

После первого выстрела была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Точным огнем, артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ.

В ходе совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов «крылатой пехоты» была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить ещё один квартал от укранацистов  в Часов Яре.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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