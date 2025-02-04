04.02.2025 (22:30)

Экипажи танков Т-72 отработали навыки стрельбы на полигоне в Свердловской области

Экипажи танков Т-72 Центрального военного округа (ЦВО), корректируемые операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отработали навыки поражения статичных и движущихся мишеней на полигоне в Свердловской области.

В ходе практических занятий военнослужащие отработали навыки стрельбы из штатного вооружения танка Т-72. Стрельба велась на танковой директрисе на дистанцию от 500 до 2000 метров. Также военнослужащие отработали элементы взаимодействия с подразделениями разведки, которые в режиме реального времени, при помощи БпЛА, корректировали ведение огня боевыми машинами, а также фиксировали поражение целей. Обязательное условие подготовки танковых экипажей — это максимальная взаимозаменяемость, поэтому каждый военнослужащий в ходе обучения осваивают навыки механика-водителя, оператора-наводчика и командира танка.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи и эвакуации условного раненного члена экипажа в безопасное место при помощи штатных и подручных средств.

Занятия прошли в условиях, максимально приближённых к реальным, для этого были задействованы средства имитации: дымовые шашки и взрывпакеты, имитирующие ловушки, оставленные условным противником. Процесс обучения был организован под руководством инструкторов – участников специальной военной операции. К занятию привлекалось около 100 человек и до 10 единиц техники.

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