04.02.2025 (20:30)

Более 50 военнослужащих принимают участие в чемпионате ЦВО по армейскому рукопашному бою, стартовавшем в Екатеринбурге

Более 50 военнослужащих, проходящих службу в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионах Урала, Сибири, Поволжья и Республике Таджикистан, принимают участие в чемпионате Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою. Соревнования стартовали в Екатеринбурге и проходят на базе спортивного центра танкового соединения ЦВО.

В числе участников чемпионата военнослужащие по призыву, участники специальной военной операции (СВО), победители и призёры всероссийских и международных состязаний. Кроме того, большая часть спортсменов имеет специальные звания «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта России». Впервые в рамках открытия соревнований прошла церемония принятия школьников в ряды детско-юношеского военно-патриотического спортивного клуба, который является подшефным для военнослужащих ЦВО. Каждый ребёнок перед лицом товарищей, почётных гостей и военнослужащих – спортсменов произнёс слова клятвы, став полноправным участником патриотического объединения.

Чемпионат военного округа продлится в течении двух дней. Соревнования проходят по схеме до двух поражений в каждой весовой категории. Судейство поединков осуществляют судьи высшей судейской категории. Победители и призёры по результатам состязания будут награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных спортсменов будет сформирована команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице