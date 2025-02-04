04.02.2025 (19:30)

Участник СВО провёл занятие по медицинской подготовке с юнармейцами в Тюмени

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Новицкий провёл занятие по медицинской подготовке с юнармейцами. Мероприятие прошло в рамках учебно-военных сборов на базе тюменского детского центра.

В ходе занятия военнослужащий рассказал о том, что необходимо иметь в составе армейской тактической аптечки, напомнил порядок оказания первой медицинской помощи при применении жгутов, турникетов, давящих повязок, наложению шин на повреждённые конечности. Отдельный акцент был сделан на способах эвакуации пострадавшего в медицинское учреждение. Участник СВО отметил, что полученные ребятами навыки пригодятся им не только вовремя возможно будущей службы, но и во время туристических походов.

После занятия Евгений рассказал о своей службе, боевых товарищах и поговорил с подрастающим поколением о значении таких слова как «мужество», «честь» и «отвага». Учебно-военные сборы продлятся в течении недели. Для школьников будут организованы занятия по основам военной службы, уроки мужества и кинолектории. Основная цель – это патриотическое воспитание и популяризация военной службы в глазах юнармейцев.

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