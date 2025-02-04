04.02.2025 (23:00)

Российские мотострелки отработали вождение боевой техники в горах Таджикистана

Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й военной базы в Таджикистане, в рамках занятий по боевой подготовке прошли испытания по вождению бронетранспортеров БТР-82А в сложных горных условиях на полигоне Ляур.

На горных танкодромах водители выполнили элементы вождения на боевых машинах по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъемы, спуски и косогоры. Кроме того, экипажи отработали эвакуацию условно поврежденной техники из труднодоступных мест, используя различные техники буксировки. Для психологического воздействия во время прохождения маршрута, на определенных участках были установлены имитационные средства, такие как дымовые шашки, взрывпакеты и имитационные мины.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 30 военнослужащих, задействовано 10 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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