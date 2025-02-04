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04.02.2025 (22:00)

Военнослужащие соединения спецназа ЦВО провели занятие по стрельбе из штатного вооружения под Самарой

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа провели занятие по стрельбе из штатного вооружения в Самарской области.

Практические действия прошли на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу расчеты беспилотников выявили мелкие группы условного противника на легкобронированной технике. На пути их движения были организованы засады. Военнослужащие уничтожили цели, имитирующие легкобронированную технику и живую силу «противника», используя автоматы АК-12, пулеметы «Печенег» и снайперские винтовки СВД.

В практических занятиях приняли участие около 20 военнослужащих соединения спецназа ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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