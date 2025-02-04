04.02.2025 (21:00)

Морпехи Балтийского флота проводят боевые стрельбы в составе отделений

В рамках плановых занятий на полигоне «Хмелевка», военнослужащие подразделений морской пехоты Балтийского флота проводят этап боевой учебы в составе отделений и расчетов.

В ходе выполнения учебно-боевых задач свыше 300 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя в составе подразделений.

Применяя опыт ведения специальной военной операции (СВО), руководители занятий и инструктора, имеющие боевой опыт, учат военнослужащих как действовать в условиях непосредственного огневого воздействия противника.

Отделения и расчеты выполняют комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении, в ходе ведения инженерной разведки местности, медицинская подготовка.

Особое внимание уделяется на выполнение упражнений в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные и тепловизионные прицелы, а также осветительные ракеты. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

Боевая учеба в составе отделений и расчетов продлится до конца февраля. Следующим этапом обучения личного состава соединения морской пехоты Балтийского флота станет выполнение учебно-боевых упражнений в составе взводов.

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