04.02.2025 (20:00)

Коммунальные службы Минобороны России (ВМФ) рассчиталась с поставщиками ресурсов за 2024 год

ЖКС №11 (г. Калининград) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ВМФ) обеспечивает содержание и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на объектах ВМФ в регионе.

В рамках бесперебойного обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, ЖКС № 11 (г. Калининград) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ВМФ) заключает контракты на поставку энергоресурсов с такими крупными поставщиками региона, как АО «Янтарьэнергосбыт», ГП КО «Водоканал», ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", МП «Калининградтеплосеть» и другими.

По состоянию на 1 февраля 2025 года ЖКС №11 (г. Калининград) не имеет просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы по бюджетным обязательствам. Произведена 100% оплата за потребленные коммунальные ресурсы, что составляет более 1 081 миллионов рублей за год. Исполнены обязательства по более 400 контрактам на поставку энергоресурсов поставщиков.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице