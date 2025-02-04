04.02.2025 (19:00)

В январе 2025 года пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО в Чеченской Республике увеличил свои показатели на 40%

В столице Чеченской Республики, городе Грозном продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО). В январе 2025 года количество добровольцев увеличилось на 40 % в сравнении с прошлым месяцем.

Все они подписали контракты с Министерством обороны Российской Федерации и были направлены в центры подготовки военнослужащих ЮВО для дальнейшего прохождения службы.

Мобильные информационные пункты развернуты во всех районах республики. Также в рамках работы военнослужащие пункта отбора выезжают в отдаленные районы региона.

Специалисты кадровых органов ЮВО разъясняют преимущества военной службы по контракту, в числе которых социальные гарантии для участников специальной военной операции, повышенное денежное довольствие и другие.

Военную службу по контракту могут проходить мужчины в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья. С порядком оформления и условиями прохождения военной службы, а также льготами можно ознакомиться в пункте отбора, а также в районных военных комиссариатах.

После оформления необходимых документов сотрудники пункта отбора на контракт проводят процедуру распределения военнослужащих в соединения и воинские части ЮВО.

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