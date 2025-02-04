04.02.2025 (07:00)

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева исполнила новогоднее желание девочки из Ульяновска



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева исполнила новогоднее желание девочки из Ульяновска

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Замглавы военного ведомства сняла с новогодней елки открытку тринадцатилетней Анны из города Ульяновска, в которой девочка написала, что мечтает посетить московский цирк.

Заместитель главы военного ведомства исполнила новогоднюю мечту ребенка.

Анна со своей мамой Оксаной и сестрой Ксенией посетили Большой Московский цирк. В фойе Анну с семьей встретил директор Эдгар Запашный, который до начала представления провел экскурсию по цирковому закулисью, познакомил с артистами – львами, тиграми, слонами, лошадями и рассказал о том, как готовятся представления. Затем исполнилась мечта Анны – она посмотрела невероятный спектакль «Сказка о золотой рыбке», созданный на основе знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина. Это яркое представление объединило в себе классические элементы сказки и захватывающие цирковые номера.

Так как Анна впервые была в Москве, то кроме посещения цирка она побывала на Красной площади, где сделала запоминающиеся фотографии и бросила монетку с «Нулевого километра автодорог Российской Федерации», чтобы желания сбывались.

Так же в Центральном Доме Российской Армии для семьи Сильченковых провели экскурсию, а затем артисты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ провели мастер-класс по игре на ударных инструментах. Анна занимается в оркестре у себя дома и играет на барабанах, поэтому артисты подарили ей барабанные палочки, которые станут для неё счастливыми и позволят достичь высот в творчестве.

Но на этом путешествие не закончилось. Анна со своей семьей посетила Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, где в преддверии 80-летия Победы открылась выставка, посвященная этой знаменательной дате российской истории. Затем семья Сильченковых посетила Национальный центр «Россия», где посмотрела и узнала о достижениях России и будущем нашей страны.

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