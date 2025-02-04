04.02.2025 (09:00)

Штурмовики группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия на Красноармейском направлении

Наступательные действия штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», обеспечивали операторы беспилотных летательных аппаратов.

После выявления и уничтожения основных огневых точек штурмовики «двойками» зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи, после чего закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций оттесняя врага и освобождая земли Донбасса.

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