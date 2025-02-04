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04.02.2025 (09:00)

Штурмовики группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия на Красноармейском направлении

Наступательные действия штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», обеспечивали операторы беспилотных летательных аппаратов.

После выявления и уничтожения основных огневых точек штурмовики «двойками» зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи, после чего закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций оттесняя врага и освобождая земли Донбасса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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