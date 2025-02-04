04.02.2025 (09:00)
Штурмовики группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия на Красноармейском направлении
Наступательные действия штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», обеспечивали операторы беспилотных летательных аппаратов.
После выявления и уничтожения основных огневых точек штурмовики «двойками» зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи, после чего закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.
Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций оттесняя врага и освобождая земли Донбасса.
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