04.02.2025 (08:30)
Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование участков дорог к недавно освобождённым населенным пунктам на Красноармейском направлении СВО
Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Специалисты инженерных войск при помощи специализированной техники, инженерной машины разграждения (ИМР-2), ликвидируют завалы, а также заторы от уничтоженной техники ВСУ на отдельных участках дорог к освобождённым населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Саперам приходится работать в несколько смен, в целях скорейшей расчистки колонных путей. Основная масса завалов составляет сгоревшая техника, которая раздвигается бульдозерным отвалом, а также захватом-манипулятором.
Благодаря мужеству и профессионализму инженерных войск российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.
ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание колонных путей в труднопроходимых местах для продвижения войск, а также создание проходов в минных полях.