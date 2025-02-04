04.02.2025 (08:30)

Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование участков дорог к недавно освобождённым населенным пунктам на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование участков дорог к недавно освобождённым населенным пунктам на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Специалисты инженерных войск при помощи специализированной техники, инженерной машины разграждения (ИМР-2), ликвидируют завалы, а также заторы от уничтоженной техники ВСУ на отдельных участках дорог к освобождённым населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Саперам приходится работать в несколько смен, в целях скорейшей расчистки колонных путей. Основная масса завалов составляет сгоревшая техника, которая раздвигается бульдозерным отвалом, а также захватом-манипулятором.

Благодаря мужеству и профессионализму инженерных войск российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.

ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание колонных путей в труднопроходимых местах для продвижения войск, а также создание проходов в минных полях.

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