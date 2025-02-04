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04.02.2025 (08:30)

Инженеры группировки войск «Центр» осуществляют разминирование участков дорог к недавно освобождённым населенным пунктам на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Специалисты инженерных войск при помощи специализированной техники, инженерной машины разграждения (ИМР-2), ликвидируют завалы, а также заторы от уничтоженной техники ВСУ на отдельных участках дорог к освобождённым населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Саперам приходится работать в несколько смен, в целях скорейшей расчистки колонных путей. Основная масса завалов составляет сгоревшая техника, которая раздвигается бульдозерным отвалом, а также захватом-манипулятором.

Благодаря мужеству и профессионализму инженерных войск российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.

ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание колонных путей в труднопроходимых местах для продвижения войск, а также создание проходов в минных полях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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