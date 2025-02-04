04.02.2025 (08:00)

Расчет БпЛА «Сарыч-2» Новороссийских десантников скорректировал огонь реактивной артиллерии ВДВ по колонне бронетехники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА «Сарыч-2» Новороссийских десантников скорректировал огонь реактивной артиллерии ВДВ по колонне бронетехники ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчеты беспилотных летательных комплексов «Сарыч-2» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области оператор БпЛА обнаружил передвижение вражеской колонны легкобронированной техники, которая ехала из тылового района в направлении передовых позиций для производства ротации личного состава. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем реактивной артиллерии БМ-21 «Град» Новороссийских десантников. Расчет БпЛА «Сарыч-2» зафиксировал точное попадание и уничтожение колонны ВСУ с личным составом, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за всеми перемещениями противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Справочно:

БПЛА «Сарыч-2» выполнен по схеме «летающее крыло» и предназначен для разведывательных подразделений.

Он имеет взлетную массу 15 кг при размахе крыла в 3,1 метра, способен достигать высоты 5000 метров и скорости почти 110 км/ч. Беспилотник оснащен электрическим двигателем, а полного заряда бортового аккумулятора хватает на 2,5 часа активной работы.

«Сарыч-2» оснащен HD-камерой с 60-кратным зумом и тепловизором, а также бортовым компьютером, который с помощью специального программного обеспечения обрабатывает поступающие данные, определяя боевую технику на дальности до 2,5 км, отслеживая ее и передавая оператору координаты цели.

Кроме того, беспилотник имеет доработанную систему защиты от действия средств РЭБ противника и может самостоятельно вернуться на свою базу при отсутствии сигналов управления.

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