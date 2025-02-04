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04.02.2025 (06:00)

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Военнослужащие штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Штурмовики каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

В этот раз в ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты «Брэдли». Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП «Брэдли» отступить. Далее, без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых.

Штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь практически незаметными для противника при приближении к его позициям. С помощью расчётов БпЛА они успешно уничтожают противника даже в наиболее укреплённых позициях.

При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: повреждённые здания и сгоревший транспорт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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