03.02.2025 (23:00)

В Ленинградском военном округе начались сборы с командирами взводов по различным специальностям

На территории учебного центра Ленинградского военного округа состоялась торжественная церемония начала планового сбора для командиров взводного звена по различным специальностям.

Приветствовал специалистов заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. Он обратил внимание на всестороннее развитие современного офицера и необходимость постоянного развития своих профессиональных навыков.

Каждый офицер пройдет курс общевойсковой подготовки изучит опыт применения разведывательных и ударных БПЛА различного типа, рассмотрит возможные варианты организации связи с взаимодействующими подразделения, научится корректировать огонь артиллерии, управлять различными образцами военной техники, а также ознакомится с трофейными образцами стрелкового вооружения, которые используют боевики ВСУ.

В учебных классах и на полигоне опытные инструктора будут передавать им опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции.

Это ежегодное мероприятие направлено на обмен опытом между командирами, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности, знакомство офицеров с товарищами для организации взаимодействия в дальнейшем.

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