03.02.2025 (22:30)

Более 750 новобранцев были приведены к Военной присяге в Ленинградском военном округе за прошедшие выходные

Новобранцы Ленинградского военного округа торжественно приняли присягу. Всего на плац вышло более 750 военнослужащих из Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Волгоградской областей, Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Поздравили и произнесли напутственные слова новобранцам командование войсковой части и председатель совета ветеранов вооруженных сил. Военный оркестр задавал торжественно-праздничную атмосферу.

Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства. Они и составляют смысл военной службы.

За месяц до принятия Военной присяги новобранцы прошли курс молодого бойца. Он включил в себя развитие и приобретение новых навыков по строевой, физической, огневой, военно-медицинской, топографической подготовке. Также новобранцы изучали общевоинский устав и основы безопасности военной службы.

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