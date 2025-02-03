03.02.2025 (22:00)

Военнослужащие ЦВО в ходе тренировки в Кузбассе отработали оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненных

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки по тактической медицине в Кемеровской области отработали оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие изучили порядок применения штатных и подручных средств для оказания первой медицинской помощи, после чего на полигоне под руководством инструкторов выполнили задачи по наложению жгута для остановки кровотечения, шины для фиксации перелома, организацию эвакуации раненного из «красной», «желтой» и «зеленой» зон.

Всего в учебно-тренировочном процессе было задействовано более 50 военнослужащих, в том числе санинструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

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