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03.02.2025 (21:30)

Расчеты ЗРК «Бук-М2» в Сибири отразили ракетный удар условного противника на занятии в Сибири

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на занятии в Алтайском крае отработали отражение воздушной атаки условного противника с помощью специальных тренажеров.

По плану проведения мероприятия противник спланировал нанесение ракетного удара по командному пункту и размещенной технике. С помощью специальных тренажеров военнослужащие отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей. При обнаружении воздушных целей расчеты произвели электронные (учебные) пуски по целям — высокоточным боеприпасам и ударным беспилотникам.

Занятие проходило под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт применения комплексов на СВО.

В мероприятии боевой подготовки принимало участие более 30 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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