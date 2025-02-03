03.02.2025 (21:00)

Суворовцы одержали победу на открытом первенстве ЕкСВУ по армейскому рукопашному бою

Суворовцы одержали победу на открытом первенстве Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) по армейскому рукопашному бою. Из числа наиболее подготовленных ребят была сформирована команда, которая представит училище на спартакиаде среди общеобразовательных организаций Минобороны России по армейскому рукопашному бою.

Участие в состязании приняли не только суворовцы, но и воспитанники спортивных клубов из Екатеринбурга и Свердловской области. На татами прошло более 80 конкурентных поединков. Оценивались спортсмены в общекомандном и личном зачёте, по системе до двух выбываний.

По результатам соревнований первое место заняла команда ЕкСВУ, серебряными призерами стали спортсмены из Екатеринбурга, замкнула тройку лидеров команда участников из города Талица. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

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