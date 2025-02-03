03.02.2025 (20:30)

С военными инженерами ЦВО проведена тренировка по борьбе с паводками в Удмуртии

С военнослужащими инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО) проведена тренировку по борьбе с паводками в Республике Удмуртия.

В ходе специальной подготовки военнослужащие отработали вопросы по защите сооружений и мостов от ледохода во время весенних паводков. Они изучили правила безопасности при проведении взрывных работ на льду, научились проводить расчеты взрывчатых веществ, изготавливать заряды различных типов.

Подобные занятия с инженерами проводятся ежегодно в преддверии паводкового периода. На практических занятиях личный состав учится определять наиболее затороопасный участок водоема, измерять толщину льда, устанавливать заряды под лед и проводить взрывные работы.

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