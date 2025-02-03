03.02.2025 (19:30)

Российские мотострелки отразили атаку FPV-дронов условного противника на военные объекты в Таджикистане

Военнослужащие подразделения антитеррора 201-й военной базы отработали отражение атак FPV-дронов условного противника на российские военные объекты в Таджикистане.

По замыслу тренировки дежурная смена подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружила беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника, которые направлялись в район дислокации российского соединения с целью разведки и поражения наиболее важных объектов критической инфраструктуры.

Экипаж автоматизированной станции помех комплекса «Борисоглебск-2» подавил сигналы управления беспилотников на подступах к территории. По тревоге было поднято подразделение антитеррора. Расчеты зенитных установок ЗУ-23 на базе автомобилей «Урал» заняли огневые позиции и уничтожили беспилотники, летящие на различных высотах. Под прикрытием экипажей БТР-82А группы огневого прикрытия отразили атаку условного противника на склады с вооружением, боеприпасами и топливом.

Тренировка проводилась в рамках занятий по противодействию терроризму. В практических действиях приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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