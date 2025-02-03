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03.02.2025 (19:00)

В Тюмени завершились соревнования по пилотированию FPV-дронов среди курсантов ТВВИКУ

В Тюмени завершились соревнования по пилотированию FPV-дронов среди курантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ).  В них приняли участие более 50 будущих офицеров инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

Соревнования прошли в два этапа. На первом этапе участники выполнили элементы пилотирования на симуляторах, осуществив прохождение виртуальной трассы на время. Затем на этапе с практическими полётами, используя малогабаритные дроны, курсанты преодолели полосу препятствий, состоящую из ворот, колец, кубов - всего более 20 преград. В конце упражнения молодые операторы выполнили боевой заход на условную цель противника.

Оценивали курсантов преподаватели ТВВИКУ, имеющие опыт участия в специальной военной операции, в том числе в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Соревнования прошли во второй раз, их основная цель — совершенствование образовательного процесса и формирования у курсантов актуальных компетенций в области современных технологий, повышение интереса будущих офицеров к беспилотным летательным аппаратам, новым технологиям и развитию практических навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях быстроменяющейся тактики ведения боевых действий в современных конфликтах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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