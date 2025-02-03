03.02.2025 (19:00)
В Тюмени завершились соревнования по пилотированию FPV-дронов среди курсантов ТВВИКУ
В Тюмени завершились соревнования по пилотированию FPV-дронов среди курантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ). В них приняли участие более 50 будущих офицеров инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
Соревнования прошли в два этапа. На первом этапе участники выполнили элементы пилотирования на симуляторах, осуществив прохождение виртуальной трассы на время. Затем на этапе с практическими полётами, используя малогабаритные дроны, курсанты преодолели полосу препятствий, состоящую из ворот, колец, кубов - всего более 20 преград. В конце упражнения молодые операторы выполнили боевой заход на условную цель противника.
Оценивали курсантов преподаватели ТВВИКУ, имеющие опыт участия в специальной военной операции, в том числе в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Соревнования прошли во второй раз, их основная цель — совершенствование образовательного процесса и формирования у курсантов актуальных компетенций в области современных технологий, повышение интереса будущих офицеров к беспилотным летательным аппаратам, новым технологиям и развитию практических навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях быстроменяющейся тактики ведения боевых действий в современных конфликтах.