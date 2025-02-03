03.02.2025 (18:30)

С военнослужащими мотострелкового соединения ЦВО в Кузбассе проведена комплексная тренировка по воздушной разведке

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, провели комплексную тренировку по воздушной разведке, применив передовые методы работы, используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе тренировки военнослужащие выполнили запуск беспилотников квадракоптерного типа с проведением воздушной разведки указанного района местности с различных высот. Военнослужащим предстояло обнаружить замаскированные позиции условного противника, установить их координаты, определить количество личного состава и техники, после чего передать разведданные на командный пункт. Все действия «воздушных разведчиков» выполнялись под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт работы в зоне СВО.

Кроме этого, в ходе тренировки военнослужащие отработали действия по применению FPV-дронов с выполнением упражнений по боевому заходу на цель, а также пилотирование дрона на малых высотах и в условиях лесистой местности.

Всего в комплексной тренировке принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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