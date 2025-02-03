03.02.2025 (20:00)
Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом
3 февраля 2025 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом.
В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, в том числе – в области укрепления международной и региональной безопасности.
Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной обстановке.
Метки:
Торжественные церемонии , Международная деятельность , Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России