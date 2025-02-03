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03.02.2025 (20:00)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом

3 февраля 2025 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом.

В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, в том числе – в области укрепления международной и региональной безопасности.

Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной обстановке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Торжественные церемонии , Международная деятельность , Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России
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