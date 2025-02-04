04.02.2025 (05:30)
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в ДНР
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.
Артиллеристы выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов противника, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.
В этот раз военнослужащие разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике с помощью разведывательных дронов выявили точку запуска беспилотников, пункт управления БпЛА в разрушенном здании, бронетехнику и скопление живой силы ВСУ.
Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
Артиллерийские расчеты самоходного артиллерийского полка огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями.
Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в их уничтожении.
После проведения интенсивной боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного удара со стороны противника.
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого начала СВО. Артиллеристы не раз были отмечены государственными и ведомственными наградами.
Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища, а в случае необходимости — занять его место.
На каждой позиции боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Запад».