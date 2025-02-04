04.02.2025 (05:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в ДНР

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллеристы выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов противника, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

В этот раз военнослужащие разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО в Донецкой Народной Республике с помощью разведывательных дронов выявили точку запуска беспилотников, пункт управления БпЛА в разрушенном здании, бронетехнику и скопление живой силы ВСУ.

Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

Артиллерийские расчеты самоходного артиллерийского полка огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в их уничтожении.

После проведения интенсивной боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного удара со стороны противника.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции с самого начала СВО. Артиллеристы не раз были отмечены государственными и ведомственными наградами.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища, а в случае необходимости — занять его место.

На каждой позиции боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Запад».

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