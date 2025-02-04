04.02.2025 (05:00)
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком, и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
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