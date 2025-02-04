04.02.2025 (05:00)

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком, и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице