03.02.2025 (18:00)

Корвет «Сообразительный» и тральщик «Александр Обухов» отработали учебно-боевые задачи в Балтийском море

В акватории Балтийского моря экипажи корвета «Сообразительный» и тральщика «Александр Обухов» выполнили учебно-боевые задачи в акватории Балтийского моря.

В соответствии с замыслом учений, экипаж минно-трального корабля выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения. В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате экипажем «Александра Обухова» были обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины. Сдача курсовой задачи тральщика БФ завершилась разминированием акватории Балтийского залива и выходом в море корвета «Сообразительный».

Экипаж корвета «Сообразительный» отработал комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля, а также задействовал противолодочный вертолёт Ка-27.

После чего, проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков.

В рамках выполнения учебных задач, экипажи кораблей отработали вопросы противовоздушной обороны на переходе морем с применением средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО.

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