03.02.2025 (18:00)
Корвет «Сообразительный» и тральщик «Александр Обухов» отработали учебно-боевые задачи в Балтийском море
В акватории Балтийского моря экипажи корвета «Сообразительный» и тральщика «Александр Обухов» выполнили учебно-боевые задачи в акватории Балтийского моря.
В соответствии с замыслом учений, экипаж минно-трального корабля выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения. В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате экипажем «Александра Обухова» были обнаружены и уничтожены учебные якорные и донные мины. Сдача курсовой задачи тральщика БФ завершилась разминированием акватории Балтийского залива и выходом в море корвета «Сообразительный».
Экипаж корвета «Сообразительный» отработал комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля, а также задействовал противолодочный вертолёт Ка-27.
После чего, проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков.
В рамках выполнения учебных задач, экипажи кораблей отработали вопросы противовоздушной обороны на переходе морем с применением средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО.