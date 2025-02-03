03.02.2025 (16:30)

В Балтийской военно-морской базе прошла тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами

В рамках мероприятий по охране и обороне пункта базирования кораблей Балтийского флота в Балтийской военно-морской базе состоялась плановая тренировка по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) и подводными диверсантами.

По замыслу тренировки дежурный корабль обнаружил несколько малоразмерных целей, движущихся в сторону стоянки сил флота. Экипажами кораблей был отработан алгоритм действий по выявлению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭКов в пункте базирования. Боевыми пловцами совершены водолазные спуски для осмотра судов на предмет повреждений.

Мероприятие боевой подготовки проведено с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах.

В тренировке было задействовано более 50 военнослужащих, несколько патрульных и противодиверсионных катеров типа «Раптор» и «Грачонок», а также быстроходные лодки.

Военнослужащие из состава боевых расчетов кораблей и судов флота регулярно отрабатывают задачи по уничтожению БЭК для доведения алгоритма действий до автоматизма.

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