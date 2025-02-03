03.02.2025 (17:00)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» провел противолодочное учение в Баренцевом море

Сегодня малый противолодочный корабль «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провел противолодочное учение в Баренцевом море.

В ходе учения экипаж малого противолодочного корабля выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Морякам-противолодочникам активно противодействовал экипаж подводной лодки, перед которым в свою очередь стояла задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

На завершающем этапе учения экипаж малого противолодочного корабля вышел в атаку на подводную лодку условного противника с применением противолодочного вооружения.

Экипаж выполнил практическое бомбометание из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 по имитированной подводной цели, а также применил по ней торпедное вооружение.

Ранее экипаж малого противолодочного корабля «Брест» отработал ряд мероприятий по противороботной защите корабля, противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов, а также выполнил комплекс учебно-боевых упражнений с применением оружия по надводным и воздушным целям.

Справочно:

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице