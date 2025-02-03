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03.02.2025 (17:30)

Дети российских военнослужащих посетили завод по производству мороженого в Киргизии

Участники юнармейского отряда «Крылья будущего», чьи родители проходят службу на российской военной базе в Киргизии, посетили завод по производству мороженного в Бишкеке.

В ходе экскурсии школьникам рассказали историю появления мороженного, создания предприятия и продемонстрировали технологию изготовления и хранения сладкого десерта. Кроме того, ребята, надев униформу сотрудников завода, смогли лично попробовать свои силы в изготовлении пломбира, после чего была проведена дегустация.

На протяжении всего мероприятия юнармейцы могли задать все возникшие вопросы специалистам, получить информацию о том, какое образование и какие навыки необходимо иметь для работы на пищевом производстве.

Командование российской объединенной военной базы в Киргизии уделяет большое внимание организации культурного досуга и профориентации школьников. Дети на регулярной основе посещают встречи с военнослужащими, сотрудниками и специалистами предприятий, принимают участие в экскурсиях по знаковым культурным, историко-национальным и природным местам республики.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
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