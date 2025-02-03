03.02.2025 (14:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 3 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56980 военнослужащих, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 1681 боевую бронированную машину, 1774 автомобиля, 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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