03.02.2025 (16:00)

Аномальные холода в Забайкалье не стали помехой для боевой подготовки личного состава воинских частей ВВО

Низкие температуры, установившиеся в Забайкальском крае, не стали помехой для проведения занятий по боевой подготовке в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Занятия с личным составом проводятся в соответствии с планами.

Прогнозируется, что в некоторых районах дислокации войск температура опустится ниже -40°С.

Командованием воинских частей приняты дополнительные меры по сохранности здоровья военнослужащих и предотвращению простудных заболеваний. В их числе ежедневный углубленный медицинский осмотр военнослужащих всех категорий специалистами медицинской службы, отмена построений личного состава на улице, проведение утренней физической зарядки в помещениях и занятий в учебных классах, дополнительная выдача сала, лука и чеснока в столовых.

Повсеместно в подразделениях командирами и специалистами медицинской службы проводятся занятия, беседы, инструктажи по предупреждению простудных заболеваний.

На полигонах и в парках боевых машин развернуто несколько десятков пунктов обогрева для личного состава. В караулах и патрулях используются полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы. Личный состав обеспечивается дополнительным питанием. Занятия по боевой подготовке спланированы так, чтобы личный состав в период низких температур больше занимался в учебных классах и на тренажерах.

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