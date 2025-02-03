03.02.2025 (15:30)
В островном регионе активно идет набор граждан на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске ведет набор граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет. Желающие поступить на военную службу могут обратиться, также и в любой военный комиссариат, расположенный на территории Сахалинской области.
Ежемесячно в пункт отбора на военную службу по контракту Сахалинской области обращаются более двухсот кандидатов.
С целью повышения популярности военной службы по контракту специалисты пункта отбора островного региона постоянно проводят агитационную работу с населением посредством как личных встреч, так и через средства массовой информации.
Благодаря многочисленным мерам социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, в Сахалинскую область для заключения контракта с МО РФ, прибывают граждане практически из всех регионов страны из-за более комфортных условий заключения контракта.
Помимо региональных мер поддержки, в островном регионе реализуется ряд социальных программ, направленных на поддержку семей военнослужащих.