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03.02.2025 (15:30)

В островном регионе активно идет набор граждан на военную службу по контракту

Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске ведет набор граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет. Желающие поступить на военную службу могут обратиться, также и в любой военный комиссариат, расположенный на территории Сахалинской области.

Ежемесячно в пункт отбора на военную службу по контракту Сахалинской области обращаются более двухсот кандидатов.

С целью повышения популярности военной службы по контракту специалисты пункта отбора островного региона постоянно проводят агитационную работу с населением посредством как личных встреч, так и через средства массовой информации.

Благодаря многочисленным мерам социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, в Сахалинскую область для заключения контракта с МО РФ, прибывают граждане практически из всех регионов страны из-за более комфортных условий заключения контракта.  

Помимо региональных мер поддержки, в островном регионе реализуется ряд социальных программ, направленных на поддержку семей военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Служба по контракту , Восточный военный округ , Служба по контракту — Твой выбор!
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