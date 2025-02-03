03.02.2025 (15:00)
Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО осваивают метание боевых гранат РГД-5 в Приморском крае
В Приморском крае военнослужащие гвардейского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), заключившие первый контракт с Министерством обороны России, осваивают метание боевых гранат.
Перед практическим выполнением упражнения каждый обучающийся сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. Первые броски личный состав выполнял учебными гранатами РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность броска, а уже после перешли к боевым боеприпасам.
По условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на удалении 25 метров.
Занятия на полигонах объединения ВВО организованы под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).