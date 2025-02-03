03.02.2025 (14:30)
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине выполняют боевые стрельбы из пулеметов Калашникова
На Сахалине на полигоне Троицкий под руководством опытных офицеров - участников специальной военной операции военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов «Калашникова».
Военнослужащие поражают мишени, имитирующие огневые точки и пехоту условного противника.
Боевые стрельбы из пулемётов калибра 7,62-мм выполняются как с места, так и в движении, а также из различных положений – лежа, с колена и стоя.
Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.
Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении в боевых группах, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарищей.