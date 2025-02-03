03.02.2025 (14:00)

В Забайкалье в подразделении военной полиции ВВО организована подготовка служебных собак

В одном из подразделений военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, начались плановые занятия военных кинологов с караульными собаками по их подготовке к несению службы.

Всего в подразделении содержатся около 10 собак, в том числе среднеазиатские, немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки. За каждой из них закреплен вожатый, который занимается их содержанием и ежедневными тренировками.

Для содержания собак оборудован кинологический городок, построены просторные вольеры. Военнослужащие обучают своих четвероногих питомцев выполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям при вторжении нарушителя на охраняемые объекты с одновременной выработкой навыков по охране хозяина.

Кроме того, кинологи закрепляют навыки, дисциплинирующие собак, в том числе по исполнению служебных команд. В ходе тренировок также отрабатываются вопросы по задержанию и конвоированию нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми.

В рамках повседневной деятельности войск караульные собаки используются как на стационарных постах охраны, так и в карауле, при патрулировании объектов и территории, а также при проведении массовых мероприятий с задачей по охране общественного порядка.

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