03.02.2025 (13:30)

Связисты ЦВО провели информационно-агитационную встречу со школьниками в Екатеринбурге

Военнослужащие войск связи Центрального военного округа (ЦВО) провели информационно-агитационную встречу с учащимися одной из школ Екатеринбурга. Мероприятие прошло в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Связисты рассказали об истории создания войск, их целях и задачах в системе Вооружённых Сил Российской Федерации, а также о военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых и специальных задач в годы Великой Отечественной войны, локальных конфликтах современности и специальной военной операции. Кроме того, школьников проинформировали о порядке поступления в Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М.Будёнова и особенностях обучения в высшем военном учебном заведении.

Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» проводится во всех субъектах Российской Федерации. Основная цель – это патриотическое воспитание, повышение престижности военной службы в глазах молодого поколения.

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