03.02.2025 (13:00)
В Ростовской области проходит подготовка групп разминирования ЮВО
На базе отдельного инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области проходит подготовка военнослужащих групп инженерной разведки.
На практических занятиях саперы отрабатывают обнаружение взрывоопасных предметов, определение их типа и классификации, а также уничтожение опасных находок методом накладного заряда.
Военнослужащих обучают применению войсковых миноискателей, в частности, искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун» и индукционных селективных миноискателей ИМП-С2.
Все занятия организованы на основе анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО). А в качестве инструкторов выступают недавно вернувшиеся со спецоперации офицеры.
«В зоне СВО проводили минирование и разминирование местности, разведку дорог на линии соприкосновения, - рассказывает инструктор ВС РФ с позывным «Волк», - В боевых условиях обучал личный состав уничтожать найденные боеприпасы. Был инструктором там».
Помимо этого, на специальном городке проходит обучение расчетов минно-розыскной службы. Собак обучают правильно реагировать на находку при обнаружении мины – лечь к ней мордой и замереть.
Саперы, идущие позади вожатого с щупами и миноискателями, обследуют полотно дороги, кюветы и места, затруднительные для работы собак, поскольку обилие взрывоопасных раздражителей осложняет их работу.
При обучении собак минно-розыскному искусству, используются различные методики и техники.