03.02.2025 (13:00)

В Ростовской области проходит подготовка групп разминирования ЮВО

На базе отдельного инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области проходит подготовка военнослужащих групп инженерной разведки.

На практических занятиях саперы отрабатывают обнаружение взрывоопасных предметов, определение их типа и классификации, а также уничтожение опасных находок методом накладного заряда.

Военнослужащих обучают применению войсковых миноискателей, в частности, искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун» и индукционных селективных миноискателей ИМП-С2.

Все занятия организованы на основе анализа опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО). А в качестве инструкторов выступают недавно вернувшиеся со спецоперации офицеры.

«В зоне СВО проводили минирование и разминирование местности, разведку дорог на линии соприкосновения, - рассказывает инструктор ВС РФ с позывным «Волк», - В боевых условиях обучал личный состав уничтожать найденные боеприпасы. Был инструктором там».

Помимо этого, на специальном городке проходит обучение расчетов минно-розыскной службы. Собак обучают правильно реагировать на находку при обнаружении мины – лечь к ней мордой и замереть.

Саперы, идущие позади вожатого с щупами и миноискателями, обследуют полотно дороги, кюветы и места, затруднительные для работы собак, поскольку обилие взрывоопасных раздражителей осложняет их работу.

При обучении собак минно-розыскному искусству, используются различные методики и техники.

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