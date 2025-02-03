03.02.2025 (12:00)

Танкисты военной базы ЮВО в Армении отработали элементы сложного маневрирования

Танкисты военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, провели практические занятия по вождению на высокогорном полигоне «Алагяз».

Экипажи танков Т-72 в разных скоростных режимах выполнили заезды по трассе танкодрома протяженностью около 10 километров. Главной задачей для военнослужащих было сохранять скоростной режим, в среднем 40 км/ч, в ходе преодоления естественных и искусственных препятствий (противотанковые рвы, минно-взрывные заграждения, косогоры, колейные мосты).

Кроме того, в рамках занятия для повышения слаженности подразделения танкисты совершили марш в составе колонны.

Занятия с военнослужащими танкового подразделения военной базы прошло в соответствии с планом боевой подготовки соединения на зимний период обучения

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице