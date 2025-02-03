03.02.2025 (10:00)

Гранатомётчики береговых войск Тихоокеанского флота осваивают приёмы ведения современного боя

Гранатомётчики соединений и воинских частей береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к практическим стрельбам в рамках учебного сбора. Занятия организованы на береговых полигонах флота, дислоцированных в Приморье и на Камчатке.

В течение месяца военнослужащие изучат теоретическую часть и отработают на практике комплекс учебных задач, в ходе которых закрепят навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в тактической обстановке. При организации занятий используется опыт применения гранатометных расчётов в ходе специальной военной операции.

В ходе практической части обучения гранатомётчики проводят стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника. По окончании сбора всем военнослужащим предстоит сдать зачёт по огневой подготовке и продемонстрировать свои навыки в прицельной стрельбе.

К обучению на полигонах Бамбурово и Радыгино привлечено более 200 военнослужащих.

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