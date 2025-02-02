02.02.2025 (22:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 82-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Военнослужащие 201-й военной базы возложили цветы к воинскому мемориалу в Таджикистане по случаю 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В парке районного центра Рудаки населенного пункта Сомониен Республики Таджикистан у воинского мемориала военнослужащие 201-й военной базы, представители Посольств России и Беларуси, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев, сотрудники Группы пограничного сотрудничества ФСБ России , представители общественных и ветеранских организаций, юнармейцы и школьники Таджикистана почтили память минутой молчания офицеров и солдат, павших в боях за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. В завершении мероприятия участники возложили цветы и венки к вечному огню и воинскому мемориалу.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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