02.02.2025 (23:00)

Третий дом Юнармии открыли в Зауралье

Третий дом Юнармии открыли в столице Зауралья – Кургане. Учреждение будет функционировать на базе одной из школ города.

В торжественной церемонии открытия приняли участие военный комиссар Курганской области, полковник Айрат Зарипов, представители регионального штаба движения, администрации, общественные деятели и ветераны военной службы. Кроме того, отличившихся в рамках юнармейского движения школьникам вручили благодарственные письма и почётные грамоты.

На базе Дома Юнармии будут проходить торжественные церемонии вступления школьников в ряды движения, уроки мужества, кинолектории. Отдельный аспект будет уделён подготовке юнармейцев по основам военной службы: огневая, медицинская, тактическая, физическая и топографическая подготовки, РХБ защиты, а также обучение управлению беспилотными летательными аппаратами будет производится на базе учреждение. К занятиям с молодым поколением зауральцев будут привлечены как гражданские специалисты, так и военнослужащие соединения и воинских частей, дислоцированных в Курганской области.

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