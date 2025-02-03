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03.02.2025 (09:00)

Военные связисты Южной группировки войск обеспечивают надежную связь между подразделениями в зоне проведения СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военных связистов группировки войск «Южная», обеспечивающих связь между подразделениями в зоне ответственности группировки.

Специалисты батальона связи отдельной мотострелковой бригады круглосуточно поддерживают своевременную и бесперебойную связь между подразделениями обеспечения и наступающими силами бригады и обеспечивают координацию их действий.

Для выполнения боевых задач связисты обеспечивают командование и подразделения защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.

При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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