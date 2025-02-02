02.02.2025 (22:00)

Школьники Кузбасса пополнили ряды «Юнармии»

Ученики школ №3, №8 и №22 города Анджеро-Судженска Кемеровской области пополнили ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

На торжественной церемонии новобранцы произнесли слова клятвы, пообещав быть примером для окружающих, стремиться к высоким достижениям в учебе и спорте, быть достойными гражданами и патриотами своего Отечества. С напутственными словами к юным патриотам обратился участник специальной военной операции (СВО) ветеран боевых действий – Константин Антонов, который совместно с другими почетным гостями вручили новобранцам береты, значки и удостоверения.

Юнармейскому отряду присвоено имя Дмитрия Ошнякова - выпускника школы №8, участника специальной военной операции, который погиб при выполнении боевой задачи.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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