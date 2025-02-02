02.02.2025 (21:00)

Юнармейцы приняли участие в акции «Письмо солдату» в Самарской области

Юнармейцы отряда «Патриот» средней общеобразовательной школы №176 Самарской области приняли участие в акции «Письмо солдату».

Юнармейцы изготовили открытки и написали письма выразив слова благодарности и поддержки нашим героям. В процессе написания, каждый юнармеец постарался передать свои чувства и эмоции, выразить признательность за их службу и желание безопасного возвращения домой. Цель акции – поддержать военнослужащих, высказав слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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