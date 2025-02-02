02.02.2025 (20:00)
Воспитанники ЕкСВУ стали почётными гостями на концерте группы «Черные береты»
Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) стали почётными гостями на концерте группы морской пехоты «Черные береты». Мероприятие прошло в большом зале Дома офицеров Центрального военного округа.
Для слушателей прозвучали лирические и патриотические песенные композиции, написанные советскими и российскими композиторами, бардовские песни, созданные участниками творческого коллектива. Кроме того, со сцены прозвучали стихотворения, написанные артистами в период нахождения в зоне специальной военной операции.
Командование ЕкСВУ уделяет большое внимание организации культурного досуга воспитанников. Для суворовцев организуются посещение концертов, выставок, киновечеров на базе училища и других знаковых культурных учреждений региона. Основная цель мероприятия – это обеспечение качественным отдыхом молодого поколения, привития им культурных и патриотических ценностей.