02.02.2025 (20:00)

Воспитанники ЕкСВУ стали почётными гостями на концерте группы «Черные береты»

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) стали почётными гостями на концерте группы морской пехоты «Черные береты». Мероприятие прошло в большом зале Дома офицеров Центрального военного округа.

Для слушателей прозвучали лирические и патриотические песенные композиции, написанные советскими и российскими композиторами, бардовские песни, созданные участниками творческого коллектива. Кроме того, со сцены прозвучали стихотворения, написанные артистами в период нахождения в зоне специальной военной операции.

Командование ЕкСВУ уделяет большое внимание организации культурного досуга воспитанников. Для суворовцев организуются посещение концертов, выставок, киновечеров на базе училища и других знаковых культурных учреждений региона. Основная цель мероприятия – это обеспечение качественным отдыхом молодого поколения, привития им культурных и патриотических ценностей.

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