02.02.2025 (19:00)

Психологи Северного флота посетили выставку «Помни войну»

Психологи Северного флота согласно плана Дорожной карты Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации в рамках совместной работы с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» посетили выставку с экспозицией «Помни войну», которая представлена в Военно-морском музее Северного флота.

Экспозиция посвящена 80-летию Петсамо-Киркенесской операции - одной из ключевых битв Великой Отечественной войны.

В экспозиции были представлены макеты кораблей, архивные документы, личные вещи моряков-североморцев и уникальные предметы. Данные экспонаты позволили ознакомиться с подвигами моряков в годы Великой Отечественной войны.

Также выставка позволила посетителям ознакомиться с результатами третьего сезона Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества.

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