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02.02.2025 (18:00)

Во Владивостоке состоялась церемония принятия в ряды «Юнармии» более 100 школьников

Во Владивостоке на базе исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» состоялось торжественная церемония посвящения в юнармейцы школьников столицы Приморья. На мероприятии присутствовали первые лица города и представители командования Тихоокеанского флота.

После произнесения юными патриотами «Клятвы юнармейца», школьники получили заветные значки и удостоверения. Самым младшим повязали галстуки кандидатов в юнармейцы. Всего ряды Приморского отделения движения «Юнармия» пополнило более 100 школьников.

Новобранцев военно-патриотического движения поздравил заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов:

"Это прилежная учеба, добивайтесь успехов в спорте. Изучайте славную историю нашего Отечества. Я поздравляю с сегодняшней клятвой. Уверен, что этот день запомнится и станет точкой отсчета вашей большой жизненной дороги. В добрый путь, юнармейцы!".

После мероприятия юнармейцам показали мультимедийную экспозицию парка и на фотографиях и видео времен Великой Отечественной войны продемонстрировали подвиги советских воинов при борьбе с фашизмом.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Юнармия
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