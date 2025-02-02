02.02.2025 (18:00)
Во Владивостоке состоялась церемония принятия в ряды «Юнармии» более 100 школьников
Во Владивостоке на базе исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» состоялось торжественная церемония посвящения в юнармейцы школьников столицы Приморья. На мероприятии присутствовали первые лица города и представители командования Тихоокеанского флота.
После произнесения юными патриотами «Клятвы юнармейца», школьники получили заветные значки и удостоверения. Самым младшим повязали галстуки кандидатов в юнармейцы. Всего ряды Приморского отделения движения «Юнармия» пополнило более 100 школьников.
Новобранцев военно-патриотического движения поздравил заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов:
"Это прилежная учеба, добивайтесь успехов в спорте. Изучайте славную историю нашего Отечества. Я поздравляю с сегодняшней клятвой. Уверен, что этот день запомнится и станет точкой отсчета вашей большой жизненной дороги. В добрый путь, юнармейцы!".
После мероприятия юнармейцам показали мультимедийную экспозицию парка и на фотографиях и видео времен Великой Отечественной войны продемонстрировали подвиги советских воинов при борьбе с фашизмом.