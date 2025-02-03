03.02.2025 (08:00)

Расчёт 2С4 «Тюльпан» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Расчёт самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Расчёт корректировался разведывательными подразделениями по выявленной операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) цели, где было обнаружено железобетонное укрепление ВСУ.

«Сегодня отработали по командному пункту ВСУ, цель была поражена за счет калибра, в принципе ничего не остается. Поражаем цели, это такие как командные пункты, всевозможные переправы, мосты», – рассказал командир миномета Николай Белохвостиков.

Уничтожение железобетонного командного пункта ВСУ расчётом «Тюльпан» позволило нарушить управление подразделениями противника и облегчило продвижение вперед штурмовикам группировки войск «Центр».

Самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.

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