03.02.2025 (07:30)
Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» уничтожили БМП ВСУ в одном из приграничных районов Курской области
Военнослужащие расчёта БпЛА самолётного типа «Молния» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения точным ударом уничтожили БМП ВСУ на лесной дороге в одном из приграничных районов Курской области.
Получив задачу на применение комплекса, десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлёт с заранее подготовленной позиции. Строение БпЛА в виде самолета, позволяет развить большую скорость чем обычный FPV-дрон и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние.
Определив цель, оператор навёл на нее беспилотник, программное обеспечение осуществило захват цели и, несмотря на противодействие вражеского РЭБ, «Молния-2» успешно его преодолела, догнала и уничтожила украинскую БМП.
Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи.
Применение данного дрона в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
БпЛА «Молния» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.